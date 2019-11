Briti ajaleht avaldas Bayerni uue peatreeneri nime

Bayern vallandas senise juhendaja Niko Kovaci eelmisel nädalavahetusel pärast häbistavat 1:5 kaotust Frankfurdile.

The Suni andmetel pakub Bayern peatreeneri ametit Wengerile, kuid tema esialgne leping kestab vaid tänavuse hooaja lõpuni. Saksamaa tippklubi juhtkond tahab vaadata, kuidas kogenud prantslane hakkama saab ning kas tasub talle ka pikemat kontrahti pakkuda.

Wengeri palkamise kasuks räägib ka asjaolu, et prantslane räägib suurepäraselt saksa keelt. Bayerni boss Karl-Heinz Rummenigge aga ei kiirusta läbirääkimiste alustamisega ning pidavat Wengeri jutule kutsuma alles pärast sel nädalavahetusel toimuvat Bundesliga suurt lahingut Byerni ja Dortmundi Borussia vahel.

Wenger kinnitas BBC-le, et pole kõnelusi Bayerniga alustanud. "Ma ei keelduks kunagi läbirääkimistest Müncheni Bayerniga, sest ma tean neid inimesi, kes on seda klubi 30 aastat juhtinud. Me pole aga veel rääkinud ja ma ei tea, kuna ja kas see üldse juhtub," teatas prantslane.

70-aastane Wenger juhendas Arsenali 22 hooaega ning lahkus ametist eelmisel kevadel. Prantslane juhtis Arsenali kolmel korral Premier League`i tšempioniks ja seitsmel korral Inglismaa karikavõitjaks.