Brasiilia Ronaldo nimetas tähed, kelle mänge talle enim vaadata meeldib, Cristiano Ronaldo jäi nimekirjast välja

"Messi loomulikult. Ta on number üks," vastas 43-aastane Ronaldo küsimusele, missugust mängijat ta kõige meelsamini mängimas vaatab. "Ta on selline talent, et enne läheb 20 või 30 aastat, kui taas midagi sarnast näeme. Lisaks meeldib mulle Mohamed Salah ja Eden Hazard. Ma armastan Neymari jälgimist ja loomulikult ka Kylian Mbappet."

Just 21-aastast Pariisi Saint-Germaini tähte Mbappet on mängustiili poolest võrreldud kahekordse maailmameistri Ronaldoga. "Paljud ütlevad, et ta näeb minuga sarnane välja. Ta on väga kiire, hea olukordade lõpetaja, suurepärase liikumisega ning ta on mõlema jalaga väga hea. Meil on Mbappega sarnasusi, kuid need võrdlused pole mulle kunagi meeldinud. Seda just peamiselt erinevate põlvkondade mängijate vahel, sest olukorrad on niivõrd teistsugused," tunnistas brasiillane.