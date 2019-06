Brasiilia jalgpallitähe tulevik Barcelonas on küsimärgi all

Coutinho liitus Barcelonaga Liverpoolist mullu jaanuaris 142 miljoni euro eest, aga ei ole suutnud Kataloonia klubis kindlaks põhimeheks end mängida. Hispaania kõrgliigas sai ta lõppenud hooajal 34 mänguga kirja viis väravat ja kaks resultatiivset söötu.

"Mul on leping Barcelonaga. Ma tahan jätkuvalt klubis edukas olla, aga praegu keskendun ainult koondisele," sõnas Brasiiliaga Copa Americal osalev Coutinho. "Ma ei oska öelda, mis tulevikus minust saab."

"Palju sellest, mis meedias kirjutatakse, on vale, aga tõde on see, et ma ei tea, mida tulevik minu jaoks toob," tunnistas brasiillane. "Eelmine hooaeg ei olnud minu jaoks hea. See ei läinud kindlasti nii, nagu oleksin lootnud. Loodan, et see on mulle õppetunniks, et keskenduksin veelgi enam võitmisele."

Coutinho on kodusel Copa Americal jõudnud Brasiilia koondisega veerandfinaali, kus neid ootab ees Paraguay.