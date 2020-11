Brasiilia jalgpallilegend astus Messi kaitseks välja: ta võib lubada endale teatud tüüpi vestlusi treenerite ja juhatusega

Tänavu jaanuaris Barcelona peatreeneriks asunud, kuid augustis kinga saanud Setien rääkis hiljuti, et Messit on raske treenida."Kuid, kes olen mina, et teda muuta! Nemad (FC Barcelona) on teda aktsepteerinud pikki aastaid ja pole teda muutnud," sõna hispaanlane.

Setiéni sõnul oli endisel Argentina koondise ja Barcelona peatreeneril Gerardo Martinol täielik õigus, kui ta väitis, et Messi võib iga hetk klubi presidendile helistada ja nõuda peatreeneri vallandamist. "Ma elasin taolist elu (Barcelonas). Mul on piisavalt kogemusi, et analüüsida, milline üks või teine mängija on," märkis ta.

Nüüd astus aastatel 1997-2002 Barcelonas mänginud Rivaldo (48) Messi kaitseks välja. "Arvestades tema staatust ja positsiooni klubis, siis Messi võib lubada endale teatud tüüpi vestlusi treenerite või juhatusega, aga ma ei usu, et ta tegi midagi eesmärgiga kahjustada peatreenerit või klubi," vahendas Marca brasiilase sõnu.

"Isegi, kui Setien rääkis tõtt, milles ma kahtlen, siis ta oleks pidanud teema varem üles võtma ning andma juhatusele teada, et ta pole olukorraga rahul. Kui juhatus poleks teda kuulda võtnud, oleks Setien pidanud ise lahkuma," jätkas Rivaldo. "Ma südamest usun, et Setien käitub valesti sellisest probleemist rääkides ja seda eriti praegusel klubi jaoks keerulisel ajal."