Brasiilia eksjalgpallur nimetas maailma parima: see ei ole Cristiano, Messi ega Neymar

"Ronaldo paistis silma treeningutega. Ta oli parim. Teist sellist mängijat enam ei ole. Ei Neymarit, Cristianot (Ronaldo) ega Messit saa temaga võrrelda, sest Ronaldo oli ainulaadne," sõnas Carlos, vahendab sports.ru.

Brasiillane lisas, et Ronaldo oli tänastest pallivõluritest osavam ka seetõttu, et toona oli ründajatel märksa keerulisem mängida.

"Ma arvan, et meie ajal oli raskem väravaid lüüa. Jalgpall oli võimsam ja kohtunikud ei kaitsnud ründavad mängijaid nii palju. Kuid Ronaldo võis korda saata mida tahes," arutles Carlos.

"Ma teadsin juba enne seda, kui ta Realiga liitus, kui uskumatu Ronaldo on, kuid paljud arvasid, et see pole nii. Ta üllatas väga paljusid. Mäletan, kuidas 80 tuhat pealtvaatajat olid tema mängu üle väga õnnelikud ja meeldivalt üllatunud,” lisas Carlos.

Ronaldo ja Carlos mängisid Realis koos aastatel 2002-2007.