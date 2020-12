BLOGI | Madridi Real kaotas Meistrite liigas teistkordselt Šahtarile, Liverpool ja Porto tagasid edasipääsu

Jalgpalli Meistrite liiga (01.12)

Mängud on lõppenud. Borussia M. 2:3 Inter, Atletico Madrid 1:1 Bayern, Marseille 2:1 Olympiakos, Porto 0:0 Manchester City, Atalanta 1:1 Midtjylland, Liverpool 1:0 Ajax. Edasipääsu tagasid Porto ja Liverpool, Interi lootused jäid ellu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333895164721557505

Bayern on viigistanud Atöetico vastu 1:1-le. 86. minutil realiseeris Thomas Müller penalti. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333892583152623616

Vahetusmees Gabriel Jesus lööb Porto vastu värava, kuid VAR fikseerib suluseisu! Seis ikka 0:0.

Uskumatu pööre - prantslane Alassane Plea vormistab kübaratriki ja Mönchengladbachi Borussia viigistab Interi vastu 3:3-le! EI! See värav ei loe! Kohtunikud otsustasid, et Embolo segas väravavahi Handanovići vaadet.

Imelises hoos Lukaku, kes kanti Manchester Unitedis maha, on löönud selle aastanumbri sees juba 36 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333887591834406915

Atalanta suudab Midtjyllandi vastu viigistada 1:1-le. Värava autoriks 79. minutil Cristian Romero.

Marseille pääseb Olympiakose vastu 2:1 ette. Dimitri Payet realiseeris ka teise penalti.

Alassane Plea lööb 76. minutil teise värava ja vähendab Mönchengladbachi Borussia kaotusnumbrid Interile 2:3-le.

Inter lööb tabelijuhi Mönchengladbachi Borussia vastu 3:1 ja on august välja ronimas. 73. minutil lõi oma teise värava Belgia koondise ründetäht Romelu Lukaku. Inter (hetkel 5p) mängib viimases voorus kodus Šahtariga (7), Real (7) võtab aga vastu Borussia (8).

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333885168927584256

Inter lööb elu ja surma värava - 2:1! Lukaku viib 64. minutil itaallased uuesti M. Borussia vastu ette. Hetkeseisuga tõotab selle alagrupi viimane voor tulla ülipõnev, kus mängus on veel mõlemad edasipääsukohad ja kõigil on võimalus. Borussial on praegu 8, Šahtaril ja Realil 7 ning Interil 5 punkti.

Curtis Jones viib Liverpooli 58. minutil 1:0 juhtima. Minut enne seda lõi Ajaxi mees David Neres posti... See värav jääb puurivahi Andre Onana hingele, kes tuli väravast välja, kuid ei saanud Neco Williamsi tsenderdust kätte ja Jonesil jäi üle vaid pall tühja võrku lükata.

Ajaxil oli 52. minutil hiilgav võimalus, kuid Davy Klaassen ei suuda skoori avada! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333882443967950854

Marseille viigistab Olympiakose vastu 1:1-le: Dimitri Payet realiseeris 54. minutil penalti. Prantslased on enne tänast punktita.

Hetkeseisuga on edasipääsu 16 parema hulka tagamas Madridi Atletico, Porto ja Liverpool. Enne tänast on play-offi pilet taskus järgnevatel klubidel: A-grupp: Bayern, C: Manchester City, E: Chelsea, Sevilla, G: Barcelona, Juventus.

Plea jaoks oli see juba neljas värav viiest mängust: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333878769983971328

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333876352311832577

Avapoolajad on lõppenud. Borussia M. 1 : 1 Inter, Atletico Madrid 1 : 0 Bayern, Marseille 0 : 1 Olympiakos, Porto 0 : 0 Manchester City, Atalanta 0 : 1 Midtjylland, Liverpool 0 : 0 Ajax.

Mönchengladbachi Borussia viigistab poolajavile eel Interi vastu 1:1-le. Värava lõi Alassane Plea. Hetkeseisuga on Interi Meistrite liiga teekond lõppemas...

Liverpooli noore väravavahi stiilinäide: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333873235499347970

Liverpooli debütant Caoimhin Kelleher teeb hea tõrje pärast Noussair Mazraoui pealelööki.

Olympiakos asub võõrsil Marseille`vastu 1:0 juhtima, kui sihile jõuab 33. minutil Mady Camara. Kuna Porto ja Manchester City mängu seis on hetkel 0:0, on Portugali klubi City kõrval edasipääsu tagamas.

Taani klubi iluvärava lõi Scholz. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333870753515786240

Interi ülioluline värav oli Matteo Darmiani jaoks Itaalia klubis debüütväravaks. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333871508469460996

Ajax on palli valdamise osas Liverpooli vastu peal 65-35%.

Liverpooli äärekaitsja Andy Robertson oli lähedal omaväravale, kui Ajax tegi terava tsenderduse! Külalised on alustanud väga aktiivselt ja ohtlikult.

Madridi Atletico pääseb Müncheni Bayerni vastu 1:0 ette - 26. minutil on täpne João Félix. Kui hispaanlased suudavad edu hoida, tagavad nad Bayerni kõrval edasipääsu.

Matteo Darmian viib Milano Interi võõrsil Mönchengladbachi Borussia vastu juhtima 1:0. Hetkel on tabeliseis korralikult pea peale löödud ja pinge ainult kasvab: Borussial on 8, Realil ja Šahtaril 7 ning Interil 5 punkti.

Statistika ei valeta: Real teeb kõigi aegade viletsaimat alagrupiturniiri kaitsetöö mõttes - neile on viie mänguga löödud juba 9 väravat. https://twitter.com/OptaJose/status/1333863970248286214

Õhtuste mängude esimese värava lööb üllatuslikult Midtjylland, kes asub võõrsil Alexander Scholzi tabamusest Atalanta vastu 1:0 juhtima. Selline tulemus oleks nii Liverpoolile kui Ajaxile suur kingitus, kuid mõistagi on pikk mäng veel ees...

Kas järjekordne vigastus Liverpooli leeris? Andy Robertson lonkab kergelt, kuid saab õnneks mängu jätkata.

Liverpooli mängumees Curtis Jones tabas 6. minuti kauglöögil Ajaxi posti.

Õhtused mängud on alanud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333863488821862400

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333860895638884352

KÕIK! Šahtar alistas tänavu teistkordselt Madridi Reali - täna olid ukrainlaste võidunumbrid 2:0. Salzburg mängis üle Moskva Lokomotivi 3:1. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333860093889286145

Edasipääsu juba taganud Bayern annab võimaluse mitmele noormängijale: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333856082532454400

Selline on Madridi Atletico algkoosseis Müncehni Bayerni vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333855529505083395

Šahtar teeb seisuks 2:0 - 82. minutil jõuab sihile Solomon. Kas Real piirdub tänavu Meistrite liigas alagrupiturniiriga? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333867555069587466

Salzburg taastab juba kaks minutit pärast Mirantšuki penaltit kaheväravalise eduseisu. 81. minutil teeb Karim Adeyemi seisuks 3:1.

Zidane teeb kolm vahetust korraga - sisse Isco, Vinicius Junior ja Mariano, välja Odegaard, Rodrygo ja Benzema .

Lokomotiv teenib 78. minutil Salzburgi vastu penalti ning Anton Mirantšuk realiseerib 11 meetri karistuslöögi seisuks 1:2.

Real on tõsises hädas ning ründavamaks pooleks on Šahtar. Tete löögi tõrjub Courtois.

Varane on tänavu olnud süüdi juba Reali kolmes Meistrite liiga väravas. https://twitter.com/OptaJose/status/1333854202519490564

Liverpooli algkoosseis Ajaxiga mänguks on alljärgnev. Inglaste esiväravavaht Alisson jääb kerge vigastuse tõttu eemale, üllatuslikult on väravas 22-aastane debütant Caoimhin Kelleher, mitte aga teine number Adrian. https://twitter.com/LFC/status/1333843302144233474

Hetkel on tabeliseis väga intrigeeriv, sest nii Realil kui Šahtaril on 7 punkti ning omavaheliste mängude seis ukrainlaste kasuks.

Šahtar asus Reali vastu juhtima 1:0! 57. minutil lõi kontrarünnakul värava Dentinho. Reali kaitseliinis eksis Varane.

Võit tagaks Realile edasipääsu. Viimases voorus tuleb hispaanlastel rinda pista liidermeeskonna Mönchengladbachi Borussiaga. Hetkeseis:

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333846228782747652

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Avapoolajad on lõppenud: Šahtar - Real 0:0, Lokomotiv - Salzburg 0:2. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333844846902128642

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333841977092222989

22-aastane Saksamaa noortekoondislane Mergim Berisha viib 41. minutil Salzburgi meeskonna Lokomotivi vastu 2:0 juhtima.

Realilt väga ohtlik olukord, kuid Marco Asensio löögi suudab Šahtari puurivaht Trubin tõrjuda.

Õhtu esimese värava lööb Salzburg. 28. minutil jõuab võõrsil Moskva Lokomotivi vastu sihile Mergim Berisha. Hetkeseisuga oleks Salzburgil 4 ja Lokomotivil 3 punkti. See tulemus sobib hästi Atleticole, kellel on enne õhtust Müncheni Bayerniga (12p) mängu teisena 5 punkti.

Kui Šahtar suudaks täna Reali alistada, saaks neist alles viies klubi, kes on Reali vastu mõlemad alagrupimängud võitnud. Varem on seda suutnud Ajax (1995-96), Bayern (1999-2000), Juventus (2008-09) ja CSKA (2018-19).

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333832395666108420

Real on alustanud ründavalt. 6. minutil lööb Marco Asensio posti.

Esimesed mängud on alanud: Šahtar - Real ja Lokomotiv - Salzburg.

Madridi Reali tänane algkoosseis Šahtari vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333828534243102724

Kes on edasipääsu juba taganud ja kellel on lootus sellel nädalal play-offi koht kindlustada? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1333787922814824450