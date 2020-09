Bild: Barcelona juhtkonna ja Koemani vahel on esimesed erimeelsused

Kui Barcelona juhtkond eelistaks Thiago palkamist, siis uus peatreener Ronald Koeman tahab keskvälja tugevdada Wijnaldumiga, keda ta teab väga hästi Hollandi koondise juhendamise päevilt.

Bildi andmetel on Kataloonia suurklubi juhid palunud Koemanil oma meelt muuta ja langetada valik Thiago kasuks.

Barcelona olevat juba pöördunud ka Thiago esindajate poole, et võimaliku ülemineku osas maad uurida. Bayern on siiani mõista andnud, et loobub hispaanlasest, kui tema eest tehakse õiglane pakkumine.

Bild kirjutab veel, et Thiago vastu on suurt huvi tundnud ka Inglismaa klubid Liverpool ja Manchester United.

Nii Wijnaldumi kui Thiago leping oma koduklubiga lõppeb järgmisel suvel.