Benzema teenis Madridi Realis uue kopsaka lepingu

Väljaande teatel sõlmib Benzema lepingu kuni 2022. aasta suveni. 32-aastast Prantsuse jalgpallurit ootab uue kontrahtiga ka palgatõus.

Kümme aastat tagasi Lyonist Reali kolinud Benzema on löönud sel hooajal Madridi tippklubis 23 mänguga kokku 16 väravat ja andnud seitse resultatiivset söötu.

Marca rõhutab, et Benzema ja Reali suhted on väga erilised, sest meeskonna president Florentino Perez on väga suur Prantsuse ründaja fänn.