Belgia täht kritiseeris itaallaste tegutsemist: see pole normaalne

Lukaku käis koos Interiga viimati platsil 8. märtsil, kui võõrsil kohtuti Torino Juventusega. Päev hiljem teatas Itaalia peaminister Giuseppe Conte, et kõik spordivõistlused on peatatud. 11. märtsil avastati esimene koroonaviirusesse nakatunud Serie A mängija, kelleks oli Juventuse ridadesse kuuluv Daniel Rugani.

"Tervis tuleb esimesena. Miks peaksime mängima, kui väljas on inimesed, kes riskivad oma eludega?" arutles Lukaku. "Miks oli vaja mängija positiivset proovi, et jalgpall peatada? See pole normaalne. Tunnistan, et igatsen väga jalgpalli, aga kõige tähtsam on inimeste tervis. Kõik muu on teisejärguline."

Praeguse seisuga on Itaalia kõrgliiga hooaeg peatatud kuni 3. maini. Kõik märgid viitavad aga sellele, et paus venineb veelgi pikemaks.

Itaalias on tuvastatud 115 242 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 18 278 on ametlike andmete kohaselt paranenud. Elu on viiruse tõttu jätnud 13 915 inimest.