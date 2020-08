Beckhami klubi hankis Juventusest maailmameistri

33-aastase Matuidi leping Juventusega oleks kehtinud järgmise suveni, kuid prantslane jõudis Itaalia meistermeeskonnaga kontrahti ennetähtaegses lõpetamises kokkuleppele, kirjutab BBC Sport.

Matuidi on Beckhamile vana tuttav, sest nad mängisid aastaid tagasi koos PSG-s.

"Ma ei saaks olla õnnelikum, sest mul on suur rõõm tervitada oma sõpra Blaise'i Miamis," teatas Beckham Interi pressiteate vahendusel. "Ta on põnev ja andekas mängumees ning suurepärane isiksus. See on klubi ja fännide jaoks väha uhke hetk, et meie meeskonnas hakkab mängima Blaise`i kvaliteediga maailmameister."

Matuidi oli Prantsuse koondise üheks põhimeheks ja osales viies mängus, kui nad tulid 2018. aastal maailmameistriks.