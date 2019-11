Bayerni president uuest peatreenerist: kolme nädala pärast oleme targemad

Bayern andis lõppenud nädala pühapäeval teada, et koostöö on lõpetatud senise lootsi Niko Kovaciga. 48-aastane horvaat töötas Bayerni eesotsas veidi vähem kui poolteist hooaega. Esimese hooaja lõpetas ta kuldse duubliga (Saksamaa meistritiitel ja karikas - K.R.), kuid tänavune hooaeg on möödunud ebastabiilselt. Nädalavahetusel saadi võõrsil 1:5 kaotus Frankfurdi Eintrachtilt, mis osutus juhtkonna jaoks viimaseks piisaks karikas.

Saksamaa hiiuga on seostatud mitut nimekat treenerit, teiste hulgas Jose Mourinhot, Arsene Wengerit, Massimiliano Allegrit ja Amsterdami Ajaxi juhendajat Erik ten Hagi. "Kõik, mida praegu öelda saab, on öeldud," kommenteeris Hoeneß kuulujutte. "Meie poolt välja antud pressiteade pühapäeval oli piisavalt detailne."

"Ma ei saa öelda, mis järgmistel nädalatel juhtub," jätkas 67-aastane sakslane. "Praegu ei ole see teema kõige olulisem, meil on kolm nädalat aega mõelda, kuidas olukorraga tegeleda. Nüüd ootavad meid ees mängud Olympiakose ja Dortmundi Borussiaga. Kolme nädala pärast Düsseldorfis (võõrsilmäng Düsseldorfi Fortunaga - K.R.) teame, kuidas juba edasi jätkame."