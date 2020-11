Bayerni poolkaitsja käis operatsioonil ning on 2021. aastani audis

Kimmich põrkas kokku Dortmundi ründaja Erling Haalandiga ning tegi häda oma parema põlve meniskile. Tiimi tugipersonali abiga lonkas ta väljakult minema juba 36. minutil. Vea ja kollase kaardi sai antud olukorrast kirja just tema.

"Meil on hea meel, et Joshua paranemine on vaid nädalate küsimus. Toetame tema taastusravi parimal võimalikul moel," ütles Bayerni kodulehel klubi spordidirektor Hasan Salihamidzic.

Kimmich on kutsutud ka Saksamaa koondisse eelolevateks Rahvuste liiga mängudeks Ukraina ja Hispaaniaga. Bayerni ridades on ta sel hooajal 11 mänguga löönud 3 väravat ja andnud 7 väravasöötu.

Bayern juhib Bundesliga tabelit kahe punktiga RB Leipzigi ees. UEFA Meistrite liigas on Bayernil jäänud alagrupiturniiril mängida veel kodus Salzburgiga (25.11), võõrsil Madridi Atleticoga (1.12) ja kodus Moskva Lokomotiviga (9.12). Atleticot on tänavu võidetud 4:0, Lokomotivi 2:1 ja Salzburgi viimases mängus suisa 6:2.