Bayerni peatreener õnnitles Chelsea`t: tegite suurepärase tehingu

Chelsea maksab 24-aastase Werneri eest Leipzigile ründaja lepingus fikseeritud väljaostusumma 54 miljonit naela ning sõlmib sakslasega viie hooaja pikkuse lepingu. Werner hakkab Saksamaa meedia teatel teenima 200 000 naela nädalas, millest enam kasseerib Chelsea`s vaid prantslane N’Golo Kante.

"See on otsus, mille Timo tegi. Me peame seda austama, kõik on okei," sõnas Flick, kes oli ka ise Werneri palkamisest huvitatud.

"Timo on väga hea jalgpallur, kes lööb palju väravaid. Chelsea tegi hea tehingu," lisas Bayerni boss Saksamaa meediale.

Ametlikult pole Leipzig ega Chelsea veel Werneri üleminekut kinnitanud.