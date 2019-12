Bayerni mängusärk on Philippe Coutinho jaoks liiga suur, brasiillane mängib fännipoest ostetud lastesärgiga

Bayernile toodab mängusärke Adidas ning selgub, et kui võõrsilmängude ja tiimi kolmas mängusärk on Coutinho jaoks sobilikud, siis kodumängude kõige väiksem särk on brasiillase jaoks liiga suur. Seega on ta kodumängudes väljakule jooksnud lastele mõeldud fännisärgiga, kirjutab Sportsmail.

Adidase poolt toodetud originaalmängusärgid on väidetavalt kergemad ja lisaks kuivavad kiiremini.

Adidas on lubanud, et hooaja teiseks pooleks valmistavad nad kodumängudeks ka ühe väiksema särgi 172 cm pikkuse Coutinho jaoks.

Barcelonast laenulepingu alusel Bayernisse siirdunud brasiillane on seni Saksamaa tippklubi eest pidanud 20 kohtumist, mille jooksul ta on kirja saanud 7 väravat ja 7 resultatiivset söötu.