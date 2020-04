Bayerni jalgpallitäht sai soolase rahatrahvi, sest sõitis vale marki luksusautoga

Bayerni klubi sponsoriks olev Audi andis tänavuse hooaja eel igale mängijale uhiuue auto ning lepingu kohaselt tohivad jalgpallurid vaid selle Audiga treeningkeskusse sõita. Coman kasutas aga treeningule saabumiseks isiklikku McLaren 570S Spider`it ning sai karistuseks 50 000 eurose rahatrahvi.

"Tahaksin vabandada klubi ja Audi ees, et tulin treeningule teise autoga. Põhjuseks oli, et minu Audi küljepeegel oli katki. Vaatamata sellele oli see ikkagi minu poolt viga," vabandas 23-aastane Coman, kirjutab ajaleht Bild.

Bayerni boss Hasan Salihamidzic hoiatas kohe hooaja eel, et mängijad, kes Audi lepingust kinni ei pea, peavad maksma 50 000 euro suuruse trahvi.

Saksamaa Bundesligas on hetkel mängud sarnaselt ülejäänud Euroopale koroonaviiruse tõttu peatatud. Bayern hoiab hetkel, mil mängimata on veel üheksa vooru, liidrikohta ja edestab Dortmundi Borussiat nelja punktiga.