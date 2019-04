Bayern purustas Dortmundi, Lewandowski jõudis võimsa tähiseni

Seitsmendat järjestikust meistritiitlit jahtiva Bayerni esimesed neli väravat sepistasid Robert Lewandowski, Mats Hummels, Serge Gnabry ja Javi Martinez juba avapoolajal. 89. minutil otsustas Lewandowski, et neli-null on vähe ja vaja oleks ka viiendat. Sümboolselt on number "5"-l oma tähendus ka Dortmundi jaoks, sest just nii pikaks venis nende kaotusteseeria Bayerni karukoopas Allianz Arena.

Detsembris näis tiitliheitlus juba läbi olevat, sest Dortmund juhtis tabelit üheksa punktiga, kuid Bayern on viimastel kuudel tasa teinud.

Tänavune Bundesliga hooaeg on tiitliheitluse mõttes lausa viimase 17 aasta põnevaim - esimest korda pärast 2001/2002. aastat lahutab kahte esimest meeskonda 28. vooru järel vaid üks punkt. Toona jäi Dortmund ühe silmaga maha Leverkusenist ning tuli lõpuks meistriks.

Tänasega sai 30-aastasest Poola koondise ründajast Lewandowskist kiiruselt teine mees, kes Saksamaa kõrgliigas 200. väravani jõudnud. Nimelt kulus tal selleks 284 kohtumist. Kiiremini on vastava tähise maha pannud vaid Gerd Müller (234 mänguga).