Bayern peab läbirääkimisi Mourinhoga, peatreeneri kandidaate on kolm

Schira sõnul soovib Mourinho Bayerniga sõlmida lepingu kuni 2022. aasta suveni ning Saksamaa klubi juhid on portugallase esindajatega ühendust võtnud ja läbirääkimisi alustanud. Otsus Mourinho palkamise kohta võib tulla novembri keskel koondisepausi ajal.

Lisaks Mourinhole olevat Bayernil sihikul Amsterdami Ajaxit juhendav Erik ten Hag ja PSG boss Thomas Tuchel. Varem spekuleeriti, et sakslaste huviorbiidis on ka 70-aastane Arsenali ekstreener Arsene Wenger, kuid see ei vastavat tõele.

56-aastane Mourinho on tööta olnud alates eelmise hooaja keskelt, kui ta vallandati Manchester Unitedi peatreeneri kohalt.

Bayern lasi senise juhendaja Niko Kovaci lahti eelmisel nädalavahetusel pärast häbistavat 1:5 kaotust Frankfurdile.