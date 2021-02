Bayern jääb ühest tähtmängijast suvel ilma

Mitmekülgne Austria koondislane, kes liitus Bayerniga juba 2008. aastal, pidas läbirääkimisi mitu kuud, kuid positiivse tulemuseni ei jõutud. Tema senine kontraht lõppeb suvel.

28-aastane Alaba on pidanud Bayerni särgis 425 kohtumist ning löönud 33 väravat. Kahel korral on ta aidanud klubi Meistrite liiga võitjaks (2013; 2020) ja üheksal korral Bundesliga tšempioniks.

"See polnud kerge otsus, sest ma olen siin olnud alates 13ndast eluaastast ja see klubi on minu südames," sõnas Alaba.

Alaba teenete vastu on huvi ilmutanud juba mitu Premier League`i klubi ja Hispaania gigant Madridi Real.

Austerlane on suuteline edukalt mängima väga mitmel positsioonil - nii keskväljal, äärepoolkaitses, keskkaitses kui äärekaitses.