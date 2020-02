Barcelonas käärib? Lionel Messi kritiseeris avalikult klubi juhti

Teatavasti vallandas Barcelona hiljuti peatreener Ernesto Valverde ning tõi asemele endise Real Betisi boss Quique Setieni. Klubi langes aga suure kriitika alla, kuidas nad Valverde töötamise ajal avalikult uut peatreenerit otsisid.

"Paljud mängijad ei olnud olukorraga (Valverde käe all) rahul ning ei pingutanud piisavalt. Lisaks oli meil probleeme sisekommunikatsiooniga," rääkis endine Barcelona täht Abidal lähemalt otsusest. "Suhe mängijate ja treeneri vahel on alati olnud hea, aga on asju, mida endine mängumees mõistab. Ütlesin klubile oma arvamuse asjast ning jõudsime otsuseni."

Abidali sõnavõtt ärritas aga meeskonna argentiinlasest tähte Lionel Messit. "Kui sa räägid mängijatest, siis too välja kindlad nimed, sest vastasel juhul jääb asjadest vale mulje," alustas Messi sotsiaalmeedias. "Ma ei taha seda öelda, aga usun, et inimesed peavad vastutama oma töö ja otsuste eest."

"Mängijad vastutavad väljakul ning oleme nõus esimesena tunnistama, kui pole piisavalt head olnud. Spordijuhid peavad aga samuti vastutust võtma ning eelkõige otsuste üle, mis nemad ise vastu on võtnud."