Barcelonaga lepingut pikendanud jalgpallurid nõustusid 30-50% suuruse palgakärpega

Gerard Pique Foto: LLUIS GENE / AFP/Scanpix

Selle nädala keskel tuli uudis, et FC Barcelona jalgpalliklubi on lepinguid pikendanud nelja põhimehega. Nüüdseks on selgunud, et kõik nimetatud mängijad nõustusid uut kontrahti allkirjastades märkimisväärse palgakärpega.