Barcelona valmistub suurpuhastuseks, koht on kindel vaid kolmel mängijal

ESPN-i andmetel on Barcelona peamisteks sihtmärkideks Milano Interi ründaja Lautaro Martinez ja Pariisi Saint-Germaini suurim staar Neymar. Kas mõlema hankimiseks vahendeid jagub, sõltub koroonakriisi mõjust klubi rahakotile.

Inter on Lautaro Martinezi väljaostuklausliks seadnud 111 miljonit eurot, aga Barcelona pole nõus nii palju maksma. Tehingut üritatakse Itaalia klubi jaoks magusamaks teha mõne praeguse mängija pakkumisega. Väidetavalt pakuvad Interile huvi Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Carles Alena ja Rafinha.

Šansse, et Barcelona õnnestuks hankida nii Martinez kui ka Neymar, peetakse siiski väikesteks.

Barcelonale on koroonakriis mõjunud rängalt. Klubi vähendas hiljuti kõikide mängijate palku 70 protsendi võrra. Näiteks Madridi Real vähendas mängijate palku 10 kuni 20 protsendi võrra. Kui Kataloonia klubi võlg on koguni 200 miljonit eurot, siis Realil on vastav näitaja umbes 25 miljonit eurot. Lisaks kulutab Barcelona mängijate palkadele tunduvalt rohkem. Barcelona kulutab eelarvest ligemale 80 protsenti jalgpallurite palkadeks. Realil on see näitaja alla 50 protsendi.