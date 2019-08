Barcelona tegi Neymari ostmiseks uue pakkumise

Kataloonia suurklubi on pakkunud 27-aastase Neymari eest 60-80 miljonit eurot ning lisaks brasiillast Philippe Coutinhot, kirjutab Le Parisien.

Barcelona on väitnud, et see pakkumine kehtib mitu nädalat, kuid PSG ei kiirusta otsuse langetamisega. Väidetavalt leiavad nad, et pakkumises kajastatud rahasumma on liiga väike ja Coutinho väärtus ülehinnatud.

Le Parisieni andmetel võib PSG Barcelona pakkumise osas otsuse teha 15.-16. augustil, kui Prantsuse klubi president Nasser Al-Khelaifi osaleb Liverpoolis toimuval Euroopa tippklubide liidu nõupidamisel ja kohtub ka Barcelona juhtidega.



Neymar siirdus PSG-sse 2017. aastal Barcelonast maailmarekordilise 222 miljoni euro eest.