Barcelona tähtmängija on klubi käitumises pettunud: ärge kohelge mind nagu kartulikotti

2014. aastal Barcelonaga liitunud 32-aastane horvaat kuulus aastaid meeskonna põhitegijate sekka, kuid tänavusel hooajal on tema mänguminutite arv aga vähenenud. Üheks põhjuseks on hollandlasest poolkaitsja Frenkie de Jongi liitumine, kes mullu suvel meeskonda toodi.

"Ma mõistan olukorda, aga ma pole kartulikott, mida saab lihtsalt ringi loopida," rääkis horvaat Hispaania väljaandele Mundo Deportivo. "Soovin olla seal, kus mind tahetakse ja austatakse. Kui see koht on Barcelona, olen väga rõõmus, aga kui see on mõni muu klubi, siis ise otsustan, kus ja millal."

Rakitic tunnistas, et Barcelona proovis teda möödunud suvel Prantsusmaale PSG ridadesse sokutada, et sealt omakorda Neymar Hispaaniasse tagasi tuua. Horvaat keeldus toona klubi vahetamast.

"Eelmine hooaeg oli minu parim Barcelonas ja mind häiris väga, kuidas klubi mind kohtles. Olin väga üllatunud ja ei mõistnud seda. Tulemused pole aga enam olnud kõige paremad ja ma pole eriti palju mängida saanud, mis teeb haiget."

Rakitic lisas, et loodab siiski veel Barcelonas jätkata. "Hooaja esimene pool oli väga kummaline ja ebamugav. Loodan siiski, et saan ka viimase lepingus alles jäänud aasta siin ära teha."