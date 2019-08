Barcelona tähtmängija Neymari võimalikust naasmisest: ta peab ise rääkima hakkama

27-aastast Neymari on kogu suve vältel seostatud PSG-st lahkumisega ning endisesse koduklubisse Barcelonasse naasmisega. Väidetavalt on brasiillane ka ise andnud PSG-le teada, et ei soovi enam nende ridades jätkata. Alles juulis teatas PSG spordidirektor Leonardo avalikult, et sobiva tehingu korral võib Neymar vabalt Prantsusmaalt lahkuda.

Barcelona kogenud keskkaitsja Pique sõnul on ta Neymariga võimalikust üleminekust rääkinud, kuid brasiillane peab ise avalikkuse ette tulema, kui ta tahab, et klubivahetus toimuks. "Neymar peab ise rääkima hakkama. Loomulikult oleme temaga suhelnud omavahel, aga pole minu asi isiklikku vestlust avalikuks tuua."

"Mul oleks väga hea meel, kui ta naaseks, aga praegu on ta PSG mängija. Minu arvamus ei muuda midagi," lisas hispaanlane. "Igatepidi on üleminek keeruline, sest meil on olemas praeguseks juba selline koosseis, kes on võimeline tiitleid võitma."

"Eks aeg näitab, mis juhtuma hakkab. Rohkem ma midagi öelda ei saa," lisas Pique.