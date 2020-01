Barcelona tähtmängija: Inglismaa meistriliiga on kõvema tasemega kui Hispaania võistlussari

"Ma arvasin vanasti, et La Liga on maailma tugevaim jalgpalliliiga," vahendas Marca hollandlase sõnu. "Oli näha, kuidas Hispaania klubid Euroopat domineerisid."

"Hispaania tiimid jõudsid alati eurosarjades kaugele ja võitsid tihtipeale nii Meistrite Liiga kui Euroopa Liiga. Premier League on aga viimastel aastatel tugevamaks muutunud. Puhtalt individuaalsete oskuste poolest on La Liga parem, aga üldise tugevuse poolest on Inglismaa kõrgliiga ikkagi kõvemal tasemel."

Frenki de Jong liitus Barcelonaga lõppenud aasta suvel, siirdudes Kataloonia hiiu ridadesse Amsterdami Ajaxist. Hollandi koondislane on tänavu kirja saanud juba 24 kohtumist, mille jooksul on ta löönud 1 värava ja andnud 2 tulemuslikku söötu.