"Me kontrollisime kohtumist esimesel poolajal," sõnas Pique pärast kohtumist. "Mängisime esimesel poolajal kõige halvema Madridi Reali vastu, mis ma nende koduväljakul näinud olen."

"Teisel poolajal suutsid nad meid ära suruda ja lõid valusal hetkel esimese värava," jätkas keskkaitsja. "Ma ei mõtle seda kõike kriitikana. Kõikidel klubidel on omad probleemid. Me polnud ka täna head. Tunnen siiski, et luhtasime suurepärase võimaluse Reali vastu."

Madridi Real tõusis tänu võidule Hispaania kõrgliigas liidriks, olles kogunud 56 punkti. Barcelona jääb neist maha vaid ühe silmaga.