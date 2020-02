Barcelona täht kaalus meeskonnast lahkumist: klubi käitumine polnud parim

31-aastane horvaat, kes viimasel viiel aastal Barcelona põhitegijate sekka kuulunud, pole tänavusel hooajal enam nii palju mänguaega teeninud. Poolkaitsja tunnistas juba sügisel, et ei välista talvise üleminekuakna ajal klubivahetust.

Klubi siiski Rakitic talvel ei vahetanud. "Mõtlesin jaanuaris lahkumisele," rääkis horvaat hiljuti Marcale. "Klubi käitumine Ernesto Valverde ja tema kolleegidega ei olnud hea."

"Barcelonas olid halvad ajad, aga nüüd on see möödas. Saan kindlalt välja öelda, et klubi juures oli asju, mis mulle ei meeldinud."

Mäletatavasti otsutas Barcelona jaanuaris Valverde vallandada ning asemele tuua endise Real Betisi boss Quique Setieni. Klubi langes aga suure kriitika alla, kuidas nad Valverde töötamise ajal avalikult uut peatreenerit otsisid. Ka klubi president Josep Maria Bartomeu tunnistas, et protsess ei kukkunud kõige paremini välja.