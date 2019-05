Barcelona tahab Philippe Coutinho rahaks teha, kuna muidu tuleb neil Liverpoolile veel kopsakas summa maksta

The Guardian kirjutab, et Barcelona maksis esmalt Coutinho eest 124 miljonit eurot ning edasi tuleb neil tasuda veel mitmeid boonuseid. Nüüd soovibki Barcelona antud boonuste maksmisest hoiduda.

Briti väljaande teatel tuleb Barcelonal Liveproolile maksta koguni 20 miljonit eurot, kui Coutinho mängib katalaanide eest 100 kohtumist. Praeguseks on brasiillasel kirjas 74 matši. Kui Barcelona võidab aga Meistrite liiga, siis tuleb katalaanidel Liverpoolile maksta 5 miljonit eurot. Sel hooajal teadupärast sellist summat ei ole vaja lauale panna.

Coutinho on sel hooajal saanud Barcelona poolehoidjate poolt mitmel juhul vilet. Fännid ei ole seni brasiillase panusega rahule jäänud. Praeguste spekulatsioonide kohaselt on Coutinho taas siirdumas Inglismaale. Kõige rohkem on teda seostatud Manchester Unitediga.