Barcelona seisab kuristiku serval! Kui täna õhtuks mängijate palku meeletult ei kärbita, siis ootab kaos

Madis Kalvet reporter

Lionel Messi ei ole seni palgakärpega leppinud. Foto: David Ramirez, ZUMAPRESS.com/Scanpix

FC Barcelona jalgpallimeeskond on juba pikemat aega majanduslikes raskustes ja hädasti oleks vaja kärpida mängijate hiiglaslikke palku, et võistkond senisel kujul ellu jääks. Seejuures on palkade kärpimiseks aega ainult veel tänane päev.