Barcelona sai tabeli viimase vastu raske võidu

Kohtumist läks juhtima Leganes, 12. minutil lõi värava Youssef En-Nesyri. Esimene poolaeg lõppeski kodumeeskonna 1:0 paremusega.

53. minutil suutis Luis Suarez Lionel Messi söödust viigistada, Barcelona võiduvärava lõi 79. minutil Arturo Vidal.

Barcelona on 13 kohtumisega kogunud 28 punkti ja see annab neile tabelis esikoha. Madridi Realil on teisena 25 punkti, aga neil on üks mäng varuks. Täna kell 22 võetakse vastu Real Sociedad. Leganes jätkab kuue punktiga viimasel kohal.

Tabeliseis: