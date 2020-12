Barcelona ründetäht lõpetas uude skandaali sattunud Huaweiga sponsorlepingu

Värske aruande kohaselt on Huawei testinud näotuvastustarkvara, mis võiks Hiina politseil aidata uiguure tuvastada. Huawei on siiani kõik vastavad süüdistused ümber lükanud.

Griezmanni otsuse kohta sponsorleping lõpetada ütles Hiina suurfirma, et see on "kahetsusväärne".

Hiina valitsus on erinevate raportide kohaselt vahistanud Xinjiangi provintsis juba miljon uiguuri moslemit ja saatnud nad "ümberõppe laagritesse".

"Pärast tugevaid kahtlustusi, mille kohaselt on Huawei töötanud välja näotuvastustarkvara uiguuride avastamiseks, lõpetan koheselt oma koostöölepingu selle ettevõttega," teatas Griezmann sotsiaalmeedia vahendusel.



Prantsuse koondislane tegi Huaweiga koostööd alates 2017. aastast.