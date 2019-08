Barcelona ründeliini tabas järjekordne kaotus

22-aastane prantslane vigastas end Hispaania kõrgliiga avavooru kohtumises Athletic Bilbao vastu. Dembele tegi küll kaasa täismängu, ent pärast ilmnes, et prantslane vigastas vasaku jala põlvekõõlust.

2017. aastal 105 miljoni euro eest Barcelonaga liitunud Dembele on kogu Barcelonas veedetud aja vältel olnud hädas vigastustega. Antud vigastus on prantslase jaoks lühikese aja jooksul juba kuues. Kokku on ta veetnud 228 päeva väljakult eemal ning 120 võimalikust kohtumisest on ta kaasa teinud vaid 66.

Dembele on järjekordne kaotus Barcelona jaoks. Bilbaoga kohtumises vigastas sääremarjalihast Luis Suarez, kes vahetati mängust välja juba avapoolajal. Suareze vigastuspausi pikkus pole veel teada.

Avamängu ei saanud vigastuse tõttu kaasa teha klubi kapten Lionel Messi, aga viimaste teadete kohaselt võib argentiinlane juba pühapäevases kohtumises Real Betisi vastu mängu sekkuda. Lisaks ründajatele on sunnitud mängupausil väravavaht Neto, kes vigastas hiljuti treeningul kätt.