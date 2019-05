Barcelona president: Valverdel on leping, ta on meie treener

"Ma tunnen end hästi (jätkamise osas). Ma tean, et selles klubis on iga kaotus treeneri jaoks väga raske, sest on suur vastutus ja vahel teed sa vigu, kuid nendega tuleb hakkama saada ja siin ma olen," sõnas Valverde pärast karikafinaali, vahendab Reuters.

"Kuu aega tagasi tähistasime Hispaania meistriliiga võitu ja mõtlesime, et võime võita kolm karikat, kuid otsustavatel hetkedel oleme kaotanud. Aga me ei kaotanud seetõttu, et räägiti kolmikvõidust. Tegime kõvasti tööd, et need tiitlid võita," jätkas Valverde.

Barcelona president Josep Maria Bartomeu kinnitas, et Valverde jätkab ka oma lepingu viimasel aastal. "Valverdel on leping, ta on meie treener. See kaotus polnud peatreeneri süü," sõnas Bartomeu Valverde kaitseks.

"Meil oli palju võimalusi, kuid pall väravasse ei läinud. Vahel on sul kõik löögid, kuid loeb väravate löömine," lisas president.

Lõppenud hooaja kohta sõnas Bartomeu: "Ma ei ütleks, et hooaeg oli ebaõnnestumine, kuid hiilgav see ka ei olnud. Kahjuks kaotasime lõpus kaks suurt mängu. Liverpoolile Anfieldil (Meistrite liiga poolfinaalis - toim.) ja nüüd siin."

Barcelona kaotas eilses karikafinaalis Valenciale 1:2.