Barcelona president: tahtsime Pogbat, kuid meil polnud raha

Pogba kolis 2016. aasta suvel Torino Juventusest Manchester Unitedisse toona uut maailmarekordit tähistanud 89 miljoni naelsterlingi eest.

"2015. aasta suvel, kui Pogba mängis Torinos, ütlesin Juventusele, et kui nad otsustavad ta ühel päeval maha müüa, siis me oleksime huvitatud," rääkis Bartomeu ESPN-ile. "Kui nad aasta hiljem Pogbat müüsid, ütlesid nad meile hinna, kuid me ei saanud sellist summat toona endale lubada."

Küsimusele, kas Barcelona oleks ka hetkel Pogbast huvitatud, vastas president: "Ma eelistan teiste klubide mängijatest mitte rääkida, sest ma olen kindel, et ka Barcelonas on mängijaid, kes teeks teisi meeskondi tugevamaks."

Kolmapäeva õhtul kohtuvad ManUtd ja Barcelona Old Traffordil Meistrite liiga veerandfinaali avamängus.