Barcelona president raputas tuhka pähe: peatreeneri vahetus kukkus välja inetult

Barcelona vutiklubi on kõvasti kriitikat saanud, kuidas nad Valverdele asendajat otsisid. Eelmisel nädalal tuli avalikuks, et klubijuhid pakkusid peatreeneri ametit meeskonna endisele tähtmängijale Xavi Hernandezile, kes sellest aga loobus.

Eile õhtul otsustati Valverde lõpuks vallandada ning tema asemele toodi endine Real Betisi boss Quique Setien, kellega sõlmiti leping kuni 2022. aasta suveni.

"Me teadsime pikka aega, et meeskonna dünaamikat peaks parandama, kuid klubi tulemused olid väga head," sõnas Bartomeu, vahendab ajaleht Mirror.

President tunnistas, et kuigi treenerivahetust oli vaja, kukkus see välja inetult. "Ma soovin, et me oleksime viimastel päevadel asju teisiti teinud," raputas Bartomeu endale tuhka pähe ja jätkas: "Me pidime selle vahetuse tegema, sest oleme hooaja keskel ning tahame võita nii La Liga, Meistrite liiga kui Hispaania karika. Aga mulle oleks tõesti meeldinud, kui meie asjaajamine näinuks välja teistsugune."

President lisas, et Valverde oli oma saatusest teadlik. "Olime Valverdega juba tükk aega tagasi suhelnud. See otsus polnud tema jaoks üllatus. Muutust oli vaja," kinnitas Bartomeu.