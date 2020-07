"Ma ei saa rääkida detailidest, aga Messi on korduvalt öelnud, et ta lõpetab oma jalgpallikarjääri Barcelonas," rääkis Bartomeu, lisades, et Messiga on läbirääkimised uue lepingu osas käimas. "Mitmete mängijatega on läbirääkimised jätkumas. Messi tahab jätkata ja lõpetada oma karjääri siin. Tal on veel mitu aastat järel ning saame teda veel pikalt nautida."

Messi on käimasoleval hooajal löönud Barcelona särgis kõikide sarjade peale 38 kohtumisega 27 väravat. Lisaks on Argentina jalgpalliäss andnud 24 resultatiivset söötu.