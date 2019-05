Barcelona president: loodan, et Lionel Messi mängib kuni 45. eluaastani

"Sel päeval, kui Messi karjääri lõpetab, pole mina enam president, tal on veel väga palju anda," sõnas Bartomeu intervjuus Daily Mailile. "Tal on veel pikk karjäär ees ja Messi on alles 31-aastane."

"Vaadake seda jõudu tema karistuslöögis (Messi 3:0 värav poolfinaalis Liverpooli vastu - toim). Ta on tugevam kui eales varem."

Barcelona plaanib aastal 2020 hakata renoveerima praegust kodustaadionit Camp Nou'd. Ehitustööd peaksid valmis saama 2023. aastaks.

"Ma loodan väga, et Leo mängib 45. eluaastani! Ma ei tea, mida ta teha plaanib, aga see oleks suurepärane, kui ta oleks uue staadioni valmimise ajaks veel meeskonnas," lisas Bartomeu.