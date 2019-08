Barcelona pole suutnud Neymari palgata, mängijad eesotsas Messiga on klubiga rahulolematud

Neymari lahkumine Pariisi Saint-Germainist on kuumaks teemaks olnud läbi suve ning tema kaheks võimalikuks kosilaseks on Barcelona ja Madridi Real. Neymar ise soovib väidetavalt siirduda just endise koduklubi Barcelona ridadesse, aga kahe suurklubi omavahelised läbirääkimised on mitmel korral liiva jooksnud.

Marca andmetel on Neymar olnud suhtluses mitme endise tiimikaaslasega Barcelonast ning avaldanud neile, et Bartomeu on teinud PSG-le brasiillase eest mitu pakkumist, millest viimane oli "vaid" 140 miljonit eurot. PSG aga sellise summa eest mängumeest müüma ei nõustunud, sest kaks aastat tagasi maksti Neymari eest 220 miljonit.

Nüüd on rahulolematust hakanud välja näitama Barcelona mängijad, kes tunnevad, et president ei pinguta piisavalt Neymari tagasi toomiseks. Üheks mängijaks on kapten Lionel Messi, kes soovib brasiillast taas enda meeskonnakaaslasena näha. Marca teatel peab Messi Neymari toomist võtmetähtsuseks, et olla uuel Meistrite Liiga hooajal tiitlikonkurentsis.

Neymari toomise kahjuks räägib ka see, et Barcelona ja PSG omavahelised suhted pole kõige paremad, mis võib omakorda eelise anda Kataloonia klubi tulisele rivaalile Madridi Realile, kes on samuti ründajast huvitatud.