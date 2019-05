Barcelona peatreener: oleme juba Griezmanniga läbirääkimisi alustanud

Eelmisel aastal Prantsusmaaga maailmameistriks tulnud Griezmann teatas möödunud nädalal, et kavatseb suvel Atleticost lahkuda. Alates 1. juulist aktiveerub tema lepingus väljaostusumma, mis on 105 miljonit naelsterlingit ehk 120 miljonit eurot.

"See on tõsi, et me oleme temaga (Griezmann) juba ühendust võtnud. Tõsi on, et läbirääkimised käivad, kuid hooaeg pole veel lõppenud," sõnas Valverde, kirjutab Daily Mail.

"Meil seisab veel ees Copa Del Rey finaalmäng. Meil on võimalus võita teine tiitel ja peame sellele keskenduma. Pärast seda on meile aega kõige muu jaoks. Vaatame, mis hakkab saama. Ta (Griezmann) on suurepärane jalgpallur. Oleme seda kogu aeg öelnud," lisas Valverde.

Barcelona kohtub 25. mail peetavas Hispaania karikafinaalis Valenciaga.

Kataloonia suurklubi on tõusnud 28-aastase Griezmanni ostmisel suurfavoriidiks, sest viimaste aastate suurkulutajad Paris Saint-Germain ja Manchester City on prantslase palkamisest loobunud.