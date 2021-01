Barcelona peatreener: kunstväljakul mängimine ei ole jalgpall

"Minu jaoks ei ole kunstväljakul mängimine jalgpall. Ma saan aru, et neil meeskondadel on sellisel kattel mängides koduväljakueelis, kuid tegelikult sõltub see ka väljaku seisundist ja valgustusest," sõnas Koeman väljaandele El Pais.

Hollandlane lisas, et saadab Cornella vastu platsile kindlasti teise koosseisu ja mitu noortemeeskonna pallurit. "Noored mängijad on ka selliste väljakutega rohkem harjunud. Meie kogenumad mängijad pole juba ammust aega sellisel kattel mänginud ning see võib meile valusalt kätte maksta, sest pall põrkab seal hoopis teisiti ja väljak muutub vihmaga märksa kiiremaks," ütles Koeman.