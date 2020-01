Barcelona peatreener ajas kaotuse mängijate süüks: nad ei mõista minu juhiseid

"Küsimus polnud mängijate suhtumises. Me jagasime liiga palju sööte lihtsalt söötmise pärast, neil polnud mingit eesmärki. Nad (mängijad) ei mõista endiselt asju või pole meie suutnud seda piisavalt hästi selgitada," sõnas Setien mängujärgsel pressikonverentsil.

Avapoolajal ei suutnud Barcelona täna teha ühtegi pealelööki ja treener tunnistas, et see valmistas pettumuse. "Me polnud piisavalt head, eriti avapoolajal. Me ei suutnud vastaseid murda ja Valencia kasutas meie vead ära," lisas Setien, kes tõusis peatreeneriks kaks nädalat tagasi Ernesto Valverde vallandamise järel.

Barcelona jätkab Madridi Reali kõrval liidrikohal, kuid Zinedine Zidane`i hoolealustel on üks mäng vähem peetud. Homme kohtub Real Valladolidiga.