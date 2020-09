Barcelona ostis Amsterdami Ajaxi jalgpalluri

Dest on Ajaxi noorteakadeemia kasvandik, kes murdis Hollandi meistermeeskonna esinduskoosseisu eelmisel hooajal.

Noor äärekaitsja on sündinud Hollandis, kuid esindab hoopis USA rahvuskoondist.



"Sergino läbib veel arstliku ülevaatuse ja peab siis sõlmima lepingu, kuid tundub, et see üleminek on kindel," kommenteeris Barcelona peatreener Ronald Koeman.