Barcelona on valmis klubist lahkuva Coutinho palga osaliselt ise kinni maksma

Hispaania meedia teatel on Barcelona valmis ka laenulepinguks, mille korral tuleks neil osa Coutinho palgast ise kinni maksta. Kataloonia klubi juhid kardavad, et koroonakriisi tõttu on brasiilase palk paljude klubide jaoks üle jõu käiv ja võib huvilised eemale peletada. 28-aastane Coutinho teenib hetkel 220 000 euro suurust nädalapalka.

Brasiillane on praegu laenul Müncheni Bayernis, kuid Saksamaa klubi ei ole tema väljaostmisest huvitatud.

Coutinhost on väidetavalt huvitatud eeskätt Inglismaa klubid - Arsenal, Chelsea, Newcastle United ja Leicester City.