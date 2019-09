Barcelona on marus: nende jalgpallur käis öösel Neymariga pidutsemas

Kuigi Barcelona peatreener Ernesto Valverde ütles eilsel pressikonverentsil, et Arthuri käitumine ei ole suurt poleemikat tekitanud, kirjutab ajaleht Marca, et tegelikult on Kataloonia tippklubi juhid marus.

Klubijuhtide viha on seda suurem, et brasiillane Arthur oli skandaali põhjustanud ka eelmisel hooajal, kui käis ainsa Barcelona mängijana Pariisis Neymari sünnipäeval. See toimus kõigest 48 tundi enne Barcelona tähtsat Copa del Rey mängu Madridi Realiga.

Barcelona juhid ei soovi, et nende mängijad Neymariga kohtuks, sest Brasiilia jalgpallitäht käib hetkel Kataloonia klubiga kohut ning nõuab 26 miljoni euro suuruse lojaalsustasu väljamaksmist. Barcelonal pole mingit kavatsust seda maksta, sest Neymar lahkus kaks aastat tagasi klubist ja siirdus PSG-sse.

Neymar postitas eile Instagrami pildi, kus ta on öösel Barcelonas pidutsemas. Teiste seas jäid pildile ka Arthur ja Espanyoli eksründaja Leo Baptistao, kes mängib hetkel Hiinas.