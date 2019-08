Barcelona nõuab Neymarilt ametlikku avaldust. Brasiillane kardab aga Reali eemale peletada

Kui uskuda Hispaania meediat, siis sooviks Neymar uuesti liituda Barcelonaga, kust ta kaks aastat tagasi Pariisi siirdus. Samas hoiab ta raudu tules ka mujal ning brasiillase sihikul on ka Real.

Alles kolmapäeval teatas Mundo Deportivo, et Barcelona president Josep Bartomeu lendab Liverpooli Euroopa jalgpalliklubide ühenduse ECA kohtumisele ja saab seal eraviisiliselt asju ajada PSG presidendi Nasser Al-Khelaïfiga. Nüüd otsustas Bartomeu siiski Hispaaniasse jääda. Nimelt otsustas klubi president reisida hoopis võistkonna hooaja esimesele liigamängule Bilbaosse.

Sportsmaili teatel oli sellise lükke põhjuseks Barcelona suunamuutus. Nimelt soovitakse nüüd venitada ning loodetakse, et järgmise sammu teeks Neymar. Peamine probleem on siiamaani olnud rahas. PSG soovib Neymari eest saada vähemalt 222 miljonit eurot. Sama summa maksti brasiillase eest kaks aastat tagasi. Barcelonal praegu sellist raha aga ilmselgelt ei ole. Nii soovivadki katalaanid, et Neymar ütleks avalikult välja, et ta soovib PSG-st lahkuda. Just selline avaldus aitaks brasiillase hinda langetada.

Barcelona avapakkumiseks on seni olnud 80 miljonit eurot ja Philippe Coutinho. PSG lükkas selle aga koheselt tagasi. Väidetavalt oleks PSG valmis tehinguks, kui nad saaksid 100 miljonit eurot, Philippe Coutinho ning lisaks veel Nelson Semedo või Ousmane Dembele.