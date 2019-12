Barcelona naasis Suarezi toel võituderajale

Barcelona poolt tegi meisterliku esituse Luis Suarez, kes lisas 75. minuti penaltile kolm väravasöötu. 14. minutil realiseeris uruguailase eeltöö Antonie Griezmann, 45. minutil Arturo Vidal ja 69. minutil Lionel Messi.

Alavesi poolt tegi 56. minutil skoori Pere Pons.

Barcelona on 39 punktiga tabelis esimesel kohal. Madridi Realil on kolm silma vähem, aga nendel on üks mäng varuks. Pühapäeval kohtutakse kodus Bilbao Athleticuga.

Tabeliseis:

