Barcelona mängumees keeldub mängimast, klubi ähvardab trahviga

Nimelt on Arthur siirdumas tänavu suvel 72 miljoni euro eest Torino Juventuse ridadesse. Kuigi Hispaania kõrgliiga on selleks korraks läbi, ei saa Arthur veel Itaalia meisterklubiga liituda, sest augustis mängitakse lõpuni poolelijäänud Meistrite Liiga hooaeg.

Barcelona peatreener Quique Setien andis pärast Hispaania meistrisarja lõppu mängijatele lühikese puhkepausi, mille ajal otsustas Arthur minna tagasi kodumaale Brasiiliasse. Selleks nädalaks oodati kõiki mängijaid tagasi, et nad saaksid hakata valmistuma 8. augustil toimuvaks Meistrite Liiga kaheksandikfinaaliks Napoliga. Arthur keeldub aga Hispaaniasse naasmast.

Poolkaitsjat häirib asjaolu, et peatreener Setien otsustas pärast Juventuse tehingu ametlikuks saamist brasiillasse meeskonnast välja arvata. Viimati pääses Arthur platsile seitse vooru enne liigahooaja lõppu.

Kuna Arthuril on veel kehtiv leping Barcelonaga, ähvardab klubi teda rahatrahvi ja distsiplinaarkaristusega. Mängija loodab aga omakorda, et klubi lõpetab tema lepingu enneaegselt ja et ta pääseks enne Meistrite Liiga algust juba Torinosse.

Arthuri võimalik puudumine paneb Setieni kohtumiseks Napoliga keerulisse olukorda. Nimelt jäävad poolkaitsjatest juba niigi Sergio Busquets ja Arturo Vidal kaartide tõttu mängust eemale. Avakohtumine Napolis lõppes 1:1 viigiga.