Barcelona komistas Hispaanias viimase koha meeskonna otsa

Teisipäeval Meistrite liiga veerandfinaali kordusmängus Manchester Unitediga kohtuv Barcelona andis mitmele põhimehele puhkust ja saatis väljakule lausa neli meistriliiga debütanti. Teiste seas said puhkust näiteks ka Lionel Messi ja Sergio Busquets.

Barcelona edu Madridi Atletico ja Madridi Reali ees on nüüd vastavalt 12 ja 14 punkti. Rivaalidel on seejuures liidrist üks mäng vähem peetud. Pärast seda nädalavahetust jääb meistriliiga lõpuni kuus vooru.