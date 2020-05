Barcelona klubi nõustaja: Neymari naasmine on võimatu

"Ma usun, et Neymari tagasitulek on praegust olukorda arvestades võimatu," sõnas Rexach Hispaania raadiojaamale COPE.

Neymar lahkus Barcelonast 2017. aasta suvel, kui Prantsuse klubi Paris Saint-Germain maksis tema eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot.

Neymarist rääkides lisas Rexach, et tema jaoks pole sugugi üllatav, et brasiillane on korduvalt soovi avaldanud Barcelonaga taasliitumiseks.

"Ta mõistab, millist rolli meie klubi tema karjääris mängis. Kui ta meie eest värava lõi, levis see uudisena üle maailma. Pariisis saavad tema löödud väravad märksa vähem tähelepanu," sõnas Rexach.