Barcelona jalgpallur: meie senised trumbid on ajale jalgu jäänud

Vidal sõnas mehhiklase Daniel Habifi podcastis, et tänapäeval ei piisa enam ainuüksi "Barcelona DNA-st", et suuri karikaid võita.

"Jalgpall on edasi arenenud ja meie DNA on maha jäänud, kuna teised meeskonnad on edasi liikunud paljudes valdkondades. Jalgpall on senisest füüsilisem ning rohkem jõule ja kiirusele orienteeritud. Tehniline pool ei mängi tihti enam nii olulist rolli," arutles Vidal.

Tšiili jalgpalluri arvates on Barcelona nõrkuseks ka asjaolu, et meeskonnas on liiga vähe kogenud proffe ning suure võitlejahingega mängumehi.

"Viimased kolm aastat on olnud hoopis muud kui see, mida Barcelona taoline meeskond vääriks. Maailma parimas meeskonnas ei saa olla ainult 13 spetsialisti. Ainult klubi DNA abil ei saa alati võita," lisas Vidal.

Ühtlasi leiab ta, et klubi on viimastel aastatel lootnud liiga palju argentiinlase Lionel Messi peale, kes peab üksinda kastanid tulest välja tooma.

"Messi on maailma parim, ta on teiselt planeedilt. Siiski vajab ta edu saavutamiseks ja muutuste toomiseks suuremat abi," sõnas Vidal.

33-aastane tšiillane ise on üks neist mängijatest, kellest Kataloonia hiiu uus peatreener Ronald Koeman on otsustanud loobuda. Vidal tunnistas ühtlasi, et talle valmistas suure pettumuse, kuidas klubi otsus temast lahti saada järsku avalikkuse ette jõudis.